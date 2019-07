Mindst 80 er blevet såret i luftangreb mod et center i Tripoli, hvor illegale migranter tilbageholdes.

40 personer er dræbt, og 80 personer er såret i et luftangreb sent tirsdag aften, som ramte et migrantcenter i Libyens hovedstad, Tripoli.

Det oplyser en talsmand for sundhedsmyndighederne i Libyen.

Billeder offentliggjort af libyske embedsmænd viser afrikanske migranter, der bliver behandlet på et hospital efter angrebet.

I det angrebne center tilbageholdes migranter, der opholder sig illegalt i Libyen.

FN's Flygtningeorganisation, UNHCR, skriver på Twitter, at det er "ekstremt bekymret for meldingen om dræbte flygtninge og migranter".

- Civile bør aldrig være et mål, skriver UNHCR.

Libyen er en af de centrale knudepunkter for migranter fra Afrika og arabiske lande, som forsøger at nå til Italien og Europa med båd.

Mange migranter bliver dog tilbageholdt af de libyske kystvagter, som støttes af EU.

Tusindvis tilbageholdes i detentionscentre som det, der tirsdag er blevet angrebet.

Disse centre er blevet kritiseret i af menneskerettighedsorganisationer, der kalder forholdene for umenneskelige.

Det angrebne center ligger i kvarteret Tajoura i det østlige Tripoli. Kvarteret er også hjemsted for militære styrker, der er allierede med Libyens FN-støttede regering.

Tripoli har de seneste tre måneder været under angreb fra oprørsgeneralen Khalifa Haftar.

Haftars LNA-milits varslede mandag, at det snarest ville påbegynde kraftige luftangreb mod Tripoli.

LNA afviser dog at have ramt migrantcentret, oplyser militærkilder.

/ritzau/Reuters