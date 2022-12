Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ukraine er under nyt angreb mandag.

Luftalarmerne kører i Ukraine mandag, og der meldes om eksplosioner i flere områder af landet.

Således rapporterer avisen Kyiv Independent på Twitter, at der meldes om eksplosioner i Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia og Poltava.

Ifølge engelske Guardian venter Ukraine nu på, at flere end 100 russiske missiler er på vej mod deres mål.

»Missiler er allerede blevet sendt afsted,« siger Jurij Ihnat, som er talsmand for det ukrainske luftvåben, ifølge avisen.

Flere har allerede krydset grænsen til Ukraine, skriver avisen, og man forventer, at missiler på vej mod mål i Kyiv ville ramme omkring kl. 14.15 lokal tid. Det er kl. 13.15 dansk tid.

Man udelukker ikke, at der kan være en anden bølge på vej til at blive affyret i de kommende minutter.

KyivIndependent: As the air raid alert went off in Kyiv, as well as all of Ukraine, the Kyiv Independent team is sheltering in the subway.



We continue to work underground to keep you informed about the ongoing Russian mass missile attack on Ukraine.



Su… pic.twitter.com/6jzTvZND9d — Yorukhun (@yorukhunnn) December 5, 2022

På Twitter skriver the Guardians udlandsredaktør Julian Borger, at der angiveligt er tale om 104 missiler affyret fra 13 fly plus mulige angreb fra Kalibr-missiler affyret fra skibe.

Avisen rapporterer om, at det ukrainske luftforsvar har haft succes med at nedskyde seks af missilerne, og på Twitter figurerer video af det, der angiveligt er missiler, som flyver i ukrainsk luftrum.

Opdateres...