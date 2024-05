Der er søndag eftermiddag luftalarm i Tel Aviv og flere andre israelske byer.

Den væbnede fløj i Hamas siger i en erklæring, at det har indledt »et stort missilangreb« på Tel Aviv. Luftalarmen er den første i Tel Aviv i flere uger.

Det skriver Reuters og The Times of Israel.

Det er første gang i fire måneder, at Hamas angriber det centrale Israel med raketter.

Luftalarmen lyder ifølge The Times of Israel i byerne Herzliya, Kfar Shmaryahu, Ramat Hasharon, Tel Aviv, Petah Tikva.

Billeder på det sociale medie X viser, at det israelske luftforsvarssystem Iron Dome har været i aktion.

Iron Dome interceptions seen over central Israel. Hamas claim responsibility. pic.twitter.com/qpCb9ubzHE — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 26, 2024

Ifølge det israelske militær (IDF) er otte raketter blevet affyret mod Israel fra Rafah i det sydlige Gaza.

Flere af raketterne er ifølge IDF blevet uskadeliggjort.

Ifølge den israelske ambulancetjeneste kom en person let til skade, fordi vedkommende faldt, mens personen løb mod et beskyttelsesrum.

Flere personer er blevet behandlet for akut angst forårsaget af raketangrebet.

Der er foreløbig ingen meldinger om materielle skader.

Opdateres...