Den helt særlige, amerikanske lovgivning blev omhyggeligt designet til at fælde de mafiatopbosser, som igen og igen klarede frisag.

Nu skal den bruges til at få has på den største fisk nogensinde: Donald Trump.

For det er den såkaldte RICO-lovgivning, der i 1970 blev sat i verden for at få has på organiseret kriminalitet, som anklagemyndigheden i delstaten Georgia har taget i brug mod ekspræsidenten.

Som det fremgår i det netop offentliggjorte anklageskrift, skyldes det, at han og de øvrige 18 tiltalte indgik i en 'kriminel virksomhed', hvor 'de bevidst og velvilligt indgik i en konspiration for ulovligt at ændre udfaldet af valget til Trumps fordel'.

RICO – og Trump RICO-lovgivningen blev vedtaget i 1970 – og skulle oprindeligt hjælpe til at få bugt med mafiaen. Hele vejen til toppen. RICO står for 'Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act'. I bund og grund bruges den i dag mod organiseret kriminalitet af forskellig art. Lovgivningen giver også mulighed for andre sanktioner i retsprocessen: Som indefrysning af tiltaltes ejendele. Mafiabossen John Gotti blev eksempelvis efter at have klaret frisag i årevis endelig fængslet med RICO-lovgivningen. Anklageskriftet mod Trump og de øvrige 18 tiltalte drejer sig blandt andet om dokumentfalsk, om at have afgivet falsk forklaring, om at have chikaneret valgtilforordnede, om lyve for lovgivere og embedsmænd i Georgia, om at have anmodet vicepræsident Mike Pence om at hjælpe, om at tiltvinge sig adgang til stemmeoptællingsmaskiner. Blandt andet.

Og RICO blev sat i verden for netop at kunne slå ned på den slags større sammensværgelser, fra bund til top.

Som assisterende distriktanklager i Minnesota, Jeffrey E. Grell, forklarer til US News:

»Det var det primære problem, som RICO skulle forsøge at løse: Hvordan får man fat i den person, der aldrig får blod på hænderne, men som alligevel er ansvarlig for hele organisationen,« siger advokaten, der både har skrevet en bog om og underviser i RICO-lovgivningen på University of Minnesota School of Law:

»Var organisationen involveret, var man ansvarlig. Og mange ser Trump som en slags 'Godfather'-figur i forhold til alle de her personer, der har løbet hans ærinde.«

En af dem er er i øvrigt Rudy Giuliani.

Han har tidligere ageret advokat for Donald Trump og var i den rolle særdeles fremtrædende efter 2020-valget i forsøget på at omgøre resultatet.

Op gennem 1980erne og 1990erne var Rudy Giuliani statsanklager og borgmester i New York og har lige siden slået sig op på, hvordan han dengang formåede at rydde op i storbyens udbredte kriminalitet ved hjælp af især ét særligt værktøj.

RICO-lovgivningen.

Nu står Rudy Giuliani altså på den anden side. Og står over for lige så mange tiltaler som Donald Trump i Georgia-sagen: 13. Flere end alle andre.

'En tidligere amerikansk advokat, der slog sit navn fast ved at bruge RICO til at retsforfølge organiseret kriminalitet, er netop anklaget efter RICO-lovgivningen,' som Business Insider som mange andre medier påpeger ikke uden ironi.

Sammen med Donald Trump og de øvrige tiltalte venter nu et opgør mod distriktsanklager i Fulton County, Fani Willis, der også selv har en forkærlighed for RICO-lovgivningen – der ikke længere kun benyttes i hardcore sager som hvidvaskning af penge, bestikkelse, drab eller narkosmugling.

Hun har eksempelvis ad den vej fået en gruppe af lærere dømt for kunstigt at hæve karakterniveauet for samtidig at øge de offentlige bevillinger.

»RICO er et redskab, der giver anklagemyndigheden og ordensmagten mulighed for at fortælle hele historien,« har Fani Willis sagt ifølge NPR:

»Vi bruger det som et redskab til at give juryen al den information, der er brug for til at kunne tage en klog afgørelse. Jeg er fan af RICO, fordi jeg tror på, at jurymedlemmer er meget, meget kloge.«

Men at skulle sammenstykke et helt tæppe af ulovligheder, som en organisation står tiltalt for, stiller samtidig også helt andre krav til bevisbyrden set i forhold til enkeltstående sager.

Som førnævnte Jeffrey E. Grell påpeger:

»For enhver advokat vil man gerne nå målet lettest muligt. Hvis man bruger RICO, gør man tingene meget mere kompliceret.«