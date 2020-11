Fauci sætter sin lid til kommende coronavaccine fra Moderna, der har vist sig at være 94,5 procent effektiv.

USA's øverste virusekspert, Anthony Fauci, er imponeret over den amerikanske biotekvirksomhed Moderna.

Meldingen kommer, efter at det mandag kom frem, at Moderna har udviklet en vaccine, der i indledende undersøgelser er 94,5 procent effektiv.

Tanken om, at vi har en vaccine, der er 94,5 procent effektiv, er utrolig imponerende, siger Fauci mandag.

Det er et virkelig spektakulært resultat. Jeg tror ikke, nogen havde forventet, at det ville være så godt, siger han videre.

Adspurgt hvorvidt det er for tidligt at blåstemple Modernas vaccine, er Fauci ikke i tvivl.

- Det er slet ikke for tidligt. Når du har vacciner som denne, der har vist sig at være mere end 90 procent effektiv, så tror jeg ikke, at Moderna behøver at bevise mere.

- Dataene taler for sig selv. Det er ikke mig, der siger det. Du kan bare se på dataene, siger Fauci, der normalt tager sine forbehold.

For en uge siden kom det frem, at en vaccine fra det amerikanske selskab Pfizer og tyske BioNTech var 90 procent effektive i den såkaldte fase 3-test.

Fase 3 er sidste fase inden et selskab forsøger at få et lægemiddel godkendt af myndighederne.

Moderna oplyste mandag, at det vil søge om godkendelse af vaccinen i løbet af de kommende uger.

Omkring 30.000 personer har deltaget i Modernas kliniske test i USA. Halvdelen af deltagerne har fået to doser af vaccinen med fire ugers mellemrum.

Den anden halvdel af deltagerne fik et placebomiddel.

Den foreløbige analyse blev foretaget blandt de første 95 deltagere, der udviklede symptomer på covid-19.

Kun fem af de deltagere, der blev smittet med coronavirus, viste sig at have fået vaccinen. De øvrige 90 havde fået placebo.

