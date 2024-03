»Et hårdt slag«. »En ydmygelse.« »Katastrofal inkompetence«.

For omkring en uge siden udnyttede Vladimir Putin sit lands omstridte præsidentvalg til at vise både nationen og verden, at han var i fuld kontrol. Men det billede ser efter fredagens blodige terrorangreb noget anderledes ud.

Sådan lyder det i en række internationale medier, herunder CNN, AP, The New York Times og AFP.

Flere medier bemærker, at den russiske præsident længe har slået sig op på at stå for stabilitet og sikkerhed.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, adresserede lørdag den russiske befolkning efter fredagens terrorangreb. Foto: Kremlin.ru/Reuters/Ritzau Scanpix

»I årevis er Kremls stærke mand blevet fremstillet som en leder, der er i stand til at garantere orden i dette enorme, turbulente land,« skriver CNNs chefkorrespondent for globale anliggender, Matthew Chance, i en analyse for eget medie.

»Men Rusland virker i dag mere usikkert og ustabilt end på noget tidspunkt i Putins 24 år ved magten.«

Den vurdering kommer han med i kølvandet på, at mindst 137 personer meldes dræbt, efter at adskillige bevæbnede mænd fredag aften begyndte at skyde mod koncertgængere i en koncertsal i den nordvestlige del af Moskva.

Islamisk Stat i Khorsan-Provinsen (ISKP), der er en udløber af Islamisk Stat, som holder til i Afghanistan og Pakistan, har taget ansvar for det forfærdelige og rystende angreb.

Folk har tændt lys ud for koncertsalen, Crocus City Hall, nær Moskva søndag. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Også nyhedsbureauet AFP bemærker, at Putin blandt andet kom til magten i 1999 og dengang lovende Rusland sikkerhed, på et tidspunkt hvor oprørere lancerede en bølge af angreb under i krigen i Tjetjenien.

»Ruslands opposition har kritiseret Vladimir Putins brudte sikkerhedsløfte i kølvandet på angrebet på koncertsalen i Moskva og sagt, at landets efterretningstjenester var for fokuserede på at jage Kreml-kritikere i stedet for faktiske trusler,« lyder det i artiklen hos nyhedsbureauet.

AFP beretter derudover om, at der stilles spørgsmålstegn ved, hvordan Ruslands magtfulde sikkerhedsapparat var ude af stand til at afværge det dødeligste angreb i Rusland i to årtier – selvom vestlige modparter udsendte offentlige og private advarsler blot to uger forinden.

»Det slående er vores sikkerhedstjenestes katastrofale inkompetence,« udtaler Ivan Zjdanov, der er den tidligere leder af den afdøde oppositionsleder Aleksej Navalnyjs anti-korruptionsfond.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, tændte søndag også lys for at mindes ofrene for det blodige angreb. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix

Netop det med, at Rusland var blevet advaret, noterer AP sig også.

I en artikel lyder det, at amerikanske embedsmænd har bekræftet, at man tidligere på måneden delte oplysninger med Rusland om et planlagt angreb i Moskva.

Men tre dage før angrebet fandt sted, fordømte Putin ifølge The New York Times advarslen som et forsøg på at skræmme russerne og »afpresse« Kreml.

»Alt dette ligner direkte afpresning og en hensigt om at skræmme og destabilisere vores samfund,« sagde Putin ifølge mediet i tirsdags i en tale til FSB, der er Ruslands nationale efterretningstjeneste, med henvisning til de vestlige advarsler.

Den britiske historiker Mark Galeotti, der blandt andet beskæftiger sig med russiske sikkerhedsanliggender og er direktør for konsulentfirmaet Mayak Intelligence, siger til AP, at Putin har lidt et stort slag mod sit image som »den hårde forsvarer af moderlandet«.

Derudover mener han, at angrebet vil tære på Putins legitimitet og skabe »den langsomme og accelererende følelse af, at dette ikke længere er den Putin, der engang var«:

»At han ikke længere passer til tiden, at han ikke længere er i stand til at levere på sine løfter,« siger Galeotti til AP.

Også The New York Times beskriver det som »et slag mod Putins aura som en leder, for hvem national sikkerhed er altafgørende«.

»Valget viste en tilsyneladende selvsikker sejr. Og pludselig, i kølvandet af en selvsikker sejr, er der denne demonstrative ydmygelse,« lyder det fra Aleksandr Kynev, der er russisk politolog, til mediet.

I sin analyse hos CNN bemærker mediets chefkorrespondent for globale anliggender, Matthew Chance, at det ikke er til at sige, hvorfor Kreml ikke lyttede til den amerikanske advarsel.

Han påpeger, at det måske kan være mistilliden mellem landene, der kan være årsagen. Eller at efterretninger var for vage eller ikke kunne bruges til noget.

»Men for en leder, der har lovet russerne sikkerhed og stabilitet, er et stort angreb på russisk jord endnu et hårdt slag,« vurderer Matthew Chance.

I alt 11 mistænkte, herunder fire mænd, der menes at have været direkte involveret i angrebet, er blevet anholdt i sagen om terrorangrebet i koncertsalen.

De fire er blevet fremstillet for en dommer – og de dukkede alle stærkt forslåede op retten. Det kan du læse mere om i artiklen HER.