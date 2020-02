Det nationalkonservative parti SVP er imod ny lov, som forbyder diskrimination af seksuel orientering.

Ved en folkeafstemning i Schweiz søndag har et massivt flertal stemt for en ny lov vendt mod homofobi.

De første foreløbige resultater tyder på, at 60,5 procent af vælgerne stemte for en udvidelse og skærpelse af eksisterende love mod diskrimination af etniske og religiøse mindretal, så disse fremover også kommer til at beskytte seksuel orientering.

Det nationalkonservative parti SVP er imod den nye lov.

