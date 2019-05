Louisiana følger i sporene af Georgia, Alabama og Missouri og godkender et forslag om en hjerteslagslov.

Repræsentanternes Hus i Louisiana har onsdag stemt for at forbyde abort efter påvisning af hjerteslag. Det kan man typisk efter seks uger, hvor mange kvinder ofte endnu ikke ved, at de er gravide.

Forslaget blev godkendt med stemmerne 79 for og 23 imod i det repuplikanskkontrollerede kammer.

Dermed mangler lovforslaget blot guvernør John Bel Edwards' underskrift. Den demokratiske guvernør har dog allerede tilkendegivet, at han vil underskrive det.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Én efter én har flere amerikanske delstater strammet deres abortlovgivning.

Alene i maj gælder det Georgia, Alabama, Missouri og nu altså Louisiana. De republikanskstyrede stater er gået forrest med de mest omfattende stramninger: de såkaldte hjerteslagslove.

Næsten hver tredje af de 50 stater i USA har i år arbejdet på nye love, der begrænser kvinders adgang til abort. Det viser en opgørelse fra CNN.

Ingen af de strengeste love kommer dog til at træde i kraft lige med det samme, og det ved de politikere, der stemmer dem igennem, godt, skriver flere amerikanske medier.

Lovene bliver nemlig straks blokeret af retssager, fordi de er i strid med Højesterets Roe mod Wade-afgørelse fra 1973, der sikrer retten til abort.

Men hvis en håndfuld stater kommer med lignende abortstramninger på samme tid, kan det måske få Højesteret til at genoptage sagen.

Og den øverste retsinstans i USA vil måske lægge en ny linje i abortspørgsmålet, efter at præsident Donald Trump har fået indsat de to konservative dommere Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh.

/ritzau/