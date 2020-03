Som den første amerikanske delstat har Louisiana besluttet at udskyde primærvalgene på grund af coronavirus.

Frygt for coronavirusset får den amerikanske delstat Louisiana til at udskyde primærvalgene, der skulle have fundet sted den 4. april.

Statssekretæren i Louisiana, Kyle Ardoin, vil formelt bede guvernøren udskyde. Det siger han på en pressekonference, der blev vist på tv-stationen KALB.

Louisiana vil i så fald blive den første amerikanske delstat, der udskyder et primærvalg på grund af coronavirus.

Primærvalgene i Louisiana vil nu i stedet blive holdt den 20. juni og den 25. juli. Der skal både være valg af kandidater til Det Demokratiske Parti og det Republikanske Parti.

For Republikanernes vedkommende ventes kandidaten i november at hedde Donald Trump.

Demokraterne samles efter planen til partikonvent fra 13. til 16. juli for formelt at nominere partiets kandidat ved præsidentvalget i november.

