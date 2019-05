To timer før Abdessamad Eljoud og hans sammensvorne dræbte Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland i Marokko, blev de forsøgt jaget væk.

Torsdag startede retssagen om dobbeltdrabet i Marokko, hvor en dansker og en nordmand mistede livet i december sidste år.

I alt er 24 mænd tiltalt i sagen, og fire af dem er tiltalt for selve drabshandlingen. To af dem står tiltal for at udføre drabene, mens den tredje filmede det hele. De var rejst op i bjergene fire dage, før de slog til.

»Vi ledte efter mulige ofre. Fire gange troede vi, vi havde fundet nogle, men vi måtte afbryde. Enten fordi de havde turguider med, eller også kom der andre udfordringer i vejen,« sagde Abdessamad Eljoud, der er gadesælger og udpeget som leder af gruppen ifølge TV 2 Norge.

En af de fire hovedmistænkte ankommer til retssagen. Foto: - Vis mere En af de fire hovedmistænkte ankommer til retssagen. Foto: -

Dagen forinden opdagede mændene, at de to kvinder satte et telt op om aftenen. De gik lige forbi deres lejr og slog selv telt op omkring 150 meter derfra.

»Vi lagde os til at sove og ventede på det rigtige tidspunkt at slå til,« sagde den 25-årige gadesælger.

I retten fortalte han, at der blev lyst med lommelygt ind ad mændenes telt, cirka to timer før drabet fandt sted.

Her fik de besked på at fjerne sig fra stedet, af hvad de formoder, var det lokale politi, men mændene sov rævesøvn.

Abdessamad Eljoud anslår, at drabene fandt sted omkring et kvarter før midnat d. 17. december.

To døgn efter blev mændende pågrebet bagerst i en bus midt i Marrakech.

De havde planlagt at rejse til Vest-Afrika for at slutte sig til terrorgruppen Boko Haram, der siden 2015 har haft stærke bånd til Islamisk Stat (IS).

Den samme dag havde de spredt videoer af drabene på kommunikationstjenesten Telegram.

»Vi sad og spiste frokost på en café, da vi delte videoerne i interne grupper. Det er andre, som har spredt dem til Twitter og Facebook,« siger Eljoud. Videoer, der i Danmark har medført sigtelser af i alt 14 personer.

De fire hovedmænd bag drabet har alle erkendt deres skyld, og hævder, de angrer drabene.

Men bag en glasvæg i retssalen sidder de alligevel og snakker og ler af hinanden, mens detaljerne fra drabet skildres i retssagen, skriver norske TV 2.

»Det er lavtuddannede og hjernevaskede mænd, som troede de ville ende i Paradis. Først da de blev arresteret og fik tid til at tænke, forstod de, at de har gjort noget forfærdeligt,« siger mændenes forsvarer Hafida Maksouai til TV 2 Norge.

Ifølge mediet græder de ofte under møder med hende.

De fire hovedgerningsmænd, der står tiltalt for drabene vil med stor sandsynlighed blive dømt til døden.

I praksis livsvarig fængsel, eftersom henrettelser ikke længere finder sted i Marokko, mener deres egen forsvarer.

Under retssagen er familien til Louisa Vesterager Jespersen repræsenteret ved en marrokansk advokat. Denne har på vegne af familien bedt om erstatning.