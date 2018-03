Et par dusin skridt og en oprejst stilling - det var hvad det tog, at gøre Louis til en viral succes.

Louis er en 18 år gammel lavlands-gorilla, der bor i Philadelphias zoologiske have i USA.

Det hele startede i begyndelsen af marts måned, hvor dyrepasserne filmede ham gå på to ben, nøjagtigt som et menneske.

I sine hænder holdt han nogle små, rødlige frugter. Det var tomater, en af hans livretter. Det skriver The Straits Times.

Den zoologiske have forklarer, at det ikke er normalt for gorillaer, at gå på to ben. Men Louis har gjort det til en vane, at gøre det regelmæssigt.

»Han kan ofte ses gående på to ben, når hans lænder er fulde af lækkerier, eller når jorden er mudret (så han ikke griser hans hænder til)!« skriver haven.

Although gorillas occasionally walk on two legs (bipedal), it is less common. Not for Louis though - he can often be seen walking bipedal when his hands are full of snack or when the ground is muddy (so he doesn't get his hands dirty)! pic.twitter.com/6xrMQ1MU9S — Philadelphia Zoo (@phillyzoo) 5. marts 2018

Videoen af den korte tur, som Louis gik, blev hurtigt spredt på internetter, og folk stillede spørgsmål: Havde Louis en tvangslidelse? Var der noget galt med hans to hænder?

»De vil gå oprejst, når de leger sammen, eller hvis de skal se store og stærke ud... eller de er på vej ud i en sump,« siger Michael Stern fra Philadelphia Zoo til Washington Post.

Forskellen er, at hvor andre gorillaer måske vil gå oprejst 'i få sekunder eller få skridt', så går Louis rundt i en længere periode - specielt når han skal beskytte sine snacks.

Gorillaen Louis blev født i St Louis Zoo, men flyttede til den zoologiske have i Philadelphia i 2004.

Ifølge Stern var dyrepasserne klar over hans lille trick i et stykke tid. Hans specielle gang blev fanget på kameraet i begyndelsen af marts.

Siden den blev lagt på internettet, er den blevet set og delt tusindvis af gange.

Ifølge Stern er der siden da kommet folk i haven, for at se med egne øjne, at Louis virkeligt går oprejst - og til deres store fornøjelse, har han gjort netop det.