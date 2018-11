Demokraterne har taget seks sæder fra republikanerne ved valget til Repræsentanternes Hus i Californien.

Den demokratiske kandidat Gil Cisneros er søndag blevet erklæret som vinder af det sidste ikke-afgjorte sæde til Repræsentanternes Hus i den amerikanske delstat Californien.

Dermed fuldender han en opsigtsvækkende demokratisk sejr i staten.

Det er således lykkedes for Demokraterne at vinde seks sæder, som forud for USA's midtvejsvalg den 6. november tilhørte Republikanerne.

Det betyder, at Demokraterne nu sidder på 45 ud af statens 53 pladser i Repræsentanternes Hus - det ene af Kongressens to kamre.

Størstedelen af de sæder, som Demokraterne har taget fra Republikanerne - eller "flipped", som amerikanerne kalder det - er blevet vundet i eller delvist i amtet Orange County.

Orange County er tidligere kendt som en republikansk højborg i den traditionelt demokratiske stat Californien.

Men med Cisneros' sejr - der også faldt i Orange County - er alle syv distrikter, der ligger i eller delvist i amtet nu på demokratiske hænder.

Det er første gang siden 1940, at det sker.

47-årige Cisneros er veteran fra flåden, filantrop og i øvrigt vinder af en lottojackpot på 266 millioner dollar i 2010. Han besejrede den 55-årige republikanske kandidat Young Kim i statens 39. distrikt.

De to duellerede i et distrikt, hvor befolkningen består at stort set lige andele asiater, latinamerikanere og hvide.

- I et af landets mest multietniske distrikter har jeg lært, at på trods af alle vores forskelle så går vi op i de samme ting, siger Cisneros, der bliver den første latinamerikaner til at repræsentere distriktet.

- Først og fremmest vil vi alle gerne leve i en verden, der bliver holdt sammen af håb, og som ikke bliver splittet af had.

På landsplan endte det amerikanske midtvejsvalg med, at Demokraterne overtog flertallet i Repræsentanternes Hus.

Republikanerne bevarede flertallet i Senatet.

/ritzau/AP