Knap 2,7 milliarder kroner. Det er et tal, der er så højt, at det kan være svært at forstå.

Forestil dig så, at de penge ryger direkte ind på din konto. Det gør de ikke, men det gør de hos en meget heldig person i Florida.

En person vandt nemlig den helt store powerball jackpot, efter den ikke var blevet vundet siden den 6. november. Det skriver CNN.

Derfor var præmien nået op på et helt uforståeligt beløb, og det krævede altså ikke meget mere end et lille besøg hos en 7-Eleven i Bonita Springs i Florida for manden at blive styrtende rig.

Vinderen ramte på alle sine tal samt powerball-nummeret, og det var altså nok til at køre de 396,9 millioner dollars ned i lommen.

Personen har endnu ikke hentet sit enorme beløb, men han har 180 dage til at gøre det, så det bør være til at nå.

Selv butikken, hvor kuponen blev købt, får en præmie ud af det. De kan se frem til en præmiesum på beskedne 678.000 kroner bare for at sælge kuponen.

Den største udbetaling til en lottovinder i USA nogensinde fandt sted i marts sidste år, da en person fik udbetalt 5,7 milliarder danske kroner kontant.