Der er næsten tale om en skrækhistorie.

Det er nemlig en negativ rekord af de helt store, som flere amerikanske medier har omtalt. En lotto-gevinst svarende til næsten 100 millioner danske kroner blev ikke afhentet inden for tidsfristen. Derfor kan vinderen ikke kræve at få pengene udbetalt

»Der er ikke noget mere spændende for Arizona Lottery end at overrække en stor jackpot. Så vi er altid en smule kede af, når en af præmierne ikke bliver afhentet,« siger administrerende direktør Gregg Edgar.

Det skriver blandt andet USA Today.

Kuponen blev købt fra en Circle K-tankstation i Phoenix, Arizona. Men præmien blev altså aldrig afhentet.

Lottodirektøren oplyser, at omkring en tredjedel af beløbet går til velgørende formål.

»Penge vil blive brugt til at forbedre kundernes oplevelse med fremtidige spil. De skal også bruges på en række velgørende formål, der har enorm betydning for vores samfund,« siger han.

Den seneste rekord for uafhentede gevinster blev sat i 1999. Her blev et beløb svarende til omkring 27 millioner danske kroner ikke afhentet.