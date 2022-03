Midt om natten træder en ukrainsk kvinde og hendes tre børn ud af en minibus ved togstationen i Hirtshals.

De er endelig fremme efter seks døgns flugt fra bomber og lig i gaderne i hovedstaden Kyiv i Ukraine. Hun falder danske Lotte Høgsberg om halsen.

»Hun græder meget, men er glad. Hun siger til mig: 'Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige tak, men du har reddet mine børns liv',« fortæller Lotte Høgsberg til B.T.

Lotte Høgsberg havde aldrig talt med kvinden før. Hun havde set på Facebook, at en ukrainsk kvinde med tre børn søgte husly nær Hirtshals i fire dage, inden de skulle videre med færgen til noget familie på Island.

»Jeg var sikker på, at det kunne jeg let klare. Men jeg vil ikke gøre det igen. Ikke fordi de ikke er søde, men fordi det simpelthen er for hårdt,« siger Lotte Høgsberg, der er 39 år og førtidspensionist.

I fire dage i sidste uge boede den ukrainske mor og hendes tre børn i en tom nabolejlighed til Lotte Høgsberg, som hun havde fået lov til at låne af sin udlejer.

I de fire dage krøb krigen i Ukraine ind under huden på Lotte Høgsberg på en helt anden måde, end når hun havde fulgt det i fjernsynet.

Det er oplevelser, der nu får Lotte Høgsberg til at advare andre danskere mod at give ukrainske flygtninge tag over hovedet privat.

»Jeg tror, at mange bliver overraskede over de traumer, de kommer med. Der skal professionelle til,« siger hun.

Allerede den første nat i lejligheden tog den ukrainske kvinde sin telefon frem og viste billeder og videoer fra krigen.

»Jeg husker specielt ét billede. Det er en kvinde på min alder, som sidder bøjet ned over sine to teenagebørn, der er døde af mortérgranater. Hun er fuldstændig ulykkelig,« fortæller Lotte Høgsberg.

De to kvinder skiltes ved firetiden om morgenen og gik i seng. Men Lotte Høgsberg nåede ikke at sove meget mere end en time, før hun vågnede igen.

»Jeg vågner ved, at jeg drømmer, at det er mig, der sidder der på billedet, og at det er min datter, der er død. Jeg oplever mig selv i Hirtshals og ser døde mennesker i gaderne,« fortæller hun.

I dagene efter var der mange hyggelige stunder, hvor de alle spiste sammen, og børnene så tegnefilm inde hos Lotte Høgsberg.

Men det var hårdt at sidde over for en kvinde, der havde efterladt alt bag sig. Hendes mand var soldat, og hun havde ikke kunnet få fat i hverken ham, hendes forældre eller svigerforældre i flere dage. Var der overhovedet noget at vende tilbage til en dag?

»Når hun tænkte på det, kunne jeg se, at hun blev helt tom i blikket. Det gjorde virkelig ondt på mig. Jeg fik det faktisk fysisk dårligt med ondt i maven,« siger Lotte Høgsberg.

Kunne du ikke have regnet ud, at det kunne være hårdt at give husly til en familie, der var flygtet fra krig?

»Jo, det havde jeg tænkt, og jeg havde haft mange overvejelser. Normalt kan jeg godt lukke ned for mine følelser, men jeg havde ikke set det komme, at jeg selv ville blive så påvirket af det,« siger Lotte Høgsberg.

Lørdag fulgte Lotte Høgsberg kvinden og børnene til færgen i Hirtshals. De gav hinanden store kram og aftalte at holde kontakten.

»Jeg er lettet over, at det er slut nu. Jeg fortryder ikke, at jeg gjorde det, men jeg vil bare ikke gøre det igen. Så vil jeg hellere hjælpe på en anden måde,« siger Lotte Høgsberg.