Det gik meget voldsomt for sig, da to modstridende demonstrationer kolliderede mandag i Los Angeles.

Så voldsomt, at en 69-årig jødisk mand nu er afgået ved døden efter et slag i hovedet.

Det skriver flere amerikanske medier herunder Los Angeles Times.

Ventura County Medical Examiner's Office sagde, at en obduktion fastslog, at Paul Kessler døde som følge af en hård hovedskade og kaldte dødsfaldet for et mord.

Det voldsomme sammenstød skete lige efter 15.20 søndag i krydset mellem Westlake Boulevard og Thousand Oaks Boulevard, nær LA County grænsen.

Modstående demonstranter – proisraelske og propalæstinensiske – havde taget stilling på hver side af krydset, da et skænderi opstod, sagde myndighederne.

Den 69-årige mand blev slået i hovedet, væltet bagover og slog hovedet i jorden, sagde myndighederne.

Paramedicinere reagerede på et 'igangværende slagsmål' og fandt offeret påført en hovedskade. Herefter blev han transporteret til et lokalt hospital, hvor han døde mandag.

Ingen er endnu blevet anholdt, og efterforskningen er fortsat i gang.

En video af efterspillet, der blev delt på sociale medier, viste manden ligge på ryggen på hjørnet af krydset med blod dryppende fra hovedet.

Den lokale rabbiner Michael Barclay var dybt berørt over situationen.

Han forklarede, at offeret og hans kone havde deltaget i højtidsgudstjenester i hans synagoge, selvom de ikke havde besøgt dem i flere år.

Synagogen er mindre end en kilometer væk fra hvor protesterne blev holdt.

Michael Barclay sagde, at han ikke kendte den jødiske mand så godt, men havde udvekslet e-mail-korrespondance med ham gennem årene og kaldte ham »en mand, der var forpligtet til fred og forpligtet til Israel.«