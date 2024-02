Skibet Al Kuwait er strandet i havnen i Cape Town. Ombord står 19.000 køer.

Det giver nu indbyggerne i den sydafrikanske millionby et ubehageligt problem.

Fra skibet siver nemlig en kraftig stank af kolort ind over byen. Det skriver The Guardian.

Det har nu fået de lokale miljømyndigheder til at undersøge forholdene på skibet, efter man konstaterede, at det ikke var byens kloaksystem, der var problemer med.

Ifølge de lokale myndigheder stammer kolortestanken fra skibet Al Kuwait.

Det næsten 200 meter lange skib, der er over 30 meter bredt, er på vej til Irak.

Ifølge Marinetraffic.com blev de 19.000 køer, hvilket svarer til det antal køer, der bliver slagtet i Danmark på en måned, samlet op i Rio Grande i Brasilien.

Herefter satte Al Kuwait kurs mod Sydafrika og krydsede Atlanterhavet.

Zahid Badroodien, der er ansvarlig for sanitetsforholdene i byen, skriver på sociale medier, at »kloaklugten ligger som et tæppe over flere bydele« og stammer fra skibet.

The Guardian skriver, at lokale dyrevelfærdsorganisationer frygter for køernes helbred, da lugten må være forfærdelig på skibet.

De lokale myndigheder har sendt en inspektør ud til skibet for at tilse dyrene.

»Lugten tyder på, at der er forfærdelige forhold ombord på skibet, og dem må dyrene udholde. De har allerede været på skibet i over to og en halv uge, hvilket har medført, at dyrenes afføring har hobet sig op,« skriver Det nationale råd for forebyggelse mod mishandling af dyr i en pressemeddelelse.

Skibet lagde til havn i Cape Town for at få foder til dyrene. Det vides ikke, hvorfor skibet har ligget i havnen i over to og en halv uge.