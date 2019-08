Da Paris Hilton i 2007 blev idømt 45 dages fægsel for spritkørsel, endte den blonde hotelarving med blot at tilbringe fem dage bag tremmer.

Og når den 55-årige Lori Loughlin tirsdag møder op i retten i Massachusetts, håber stjernen fra tv-serien 'Hænderne fulde' på en tilsvarende mild behandling.

Teoretisk set risikerer Lori Loughlin og hendes mand, modedesigner Mossimo Giannulli (56) op til 40 års fængsel.

I den såkaldte 'college skandale' er de begge anklaget for bestikkelse og hvidvask af penge. Og ifølge en advokat, der har talt med bladet People Magazine, er intet på forhånd sikkert.

Fra venstre Olivia Jade Gianulli, Lori Loughlin og Bella Gianulli. Hverken Olivia eller Bella er anklaget i collegeskandalen.

»Straffen kan blive uventet hård, hvis dommeren vælger at statuere et eksempel af de rige og kendte. Men det modsatte kan også ske. Siden sagens start i marts har Loughlin strengt taget befundet sig i sit eget fængsel. Og derfor kan straffen blev tilsvarende kort. Ingen ved noget, før dagen er slut,« siger advokaten til People Magazine.

I marts bekendtgjorde F.B.I., at godt 50 rige forældre stod anklaget for bedrageri i forbindelse med deres børns optagelse på nogle f USAs fineste uddannensesinstitutioner, Harvard University, Stanford University og som i Loughlins tilfælde, University of Southern California (USC).

I Loughlins tilfælde havde hun og ægtemanden betalt det, der svarer til 3,5 millioner kroner for at få deres voksne døtre Olivia og Bella optaget på USC under falske præmisser.

Via en illegal mellemmand (Rick Singer) var Bella og Olivia Giannulli blevet optaget som mestre i kaproning (de kendte intet til sporten) og via diverse fiksfakserier var døtrenes ikke imponerende gennemsnit på mystisk vis blevet forbedret.

Olivia Jade sammen med sin mor, skuespillerinden Lori Loughlin. Loughlin er anklaget for bedrageri - for at få døtrene (Bella og Olivia) optaget på et lidt for fornemt universitet.

Sagens andet kendte navn var 'Desperate husmødre'-stjernen Felicity Huffman. I modsætning til Lori Loughlin og hendes mand erklærede Huffman sig dog skyldig i samtlige anklager. Og derfor modtager Felicity Huffman efter al sandsynlighed en langt mildere straf (tre til seks måneders fængsel).

Ved tirsdagens retsmøde vil Lori Loughlin og ægtemanden Mossimo Giannulli ifølge People Magazine indvillige i at benytte den samme advokat. Og dette har ifølge bladet både fordele og ulemper.

Fordelen er, at Loughlin/Giannulli-parret overfor retten vil vise en fælles front. Ulempen er, at de indbyrdes er afhængige af den anden evne til at fremstå sympatisk i retten. Hvis én fejler, gå det ud over begge.

På familiefronten lader Lori Loughlin, ægtemanden og deres døtre til at klare skærene.

Lori Loughlin skal i retten tirsdag.

Ifølge én af People's kilder er Lori Loughlin dog minutiøst optaget af sagens detaljer. Advokaterne holder således skuespillerinden underrettet om samtlige detaljer. Ifølge familiens advokater fastholder parret stadig, at de intet har gjort galt. Lori Loughlin var overbevist om, at de penge hun betalte, blot gik til velgørende formål.

»Lori er pinligt berørt og meget såret,« siger én af Peoples kilder, der kender familien.

Til mediet Huffington Post siger en juridisk kilde:

»Ingen ved det med sikkerhed. Men jeg vil anslå, at Lori Loughlin og hendes mand vil tilbringe et sted imellem to og et halvt og fem år bag tremmer.