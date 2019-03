Den amerikanske skuespillerinde Lori Loughlin er blevet fyret fra tv-kanalen 'The Hallmark Channel'.

Skuespillerinden er blevet fyret allerede inden retssagen, mod hende og i alt omkring 50 sigtede amerikanske forældre, går i gang, hvor anklagerne lyder på, at de skulle have bestukket ansatte på universiteter for at få deres børn optaget.

Lori Loughlins chefer på The Hallmark Channel har nemlig fyret hende fra programmet 'Garage Sale Mysteries' og tv-serien 'When Calls the Heart'.

Det skriver Variety.

Lori Loughlin er mest kendt fra tv-serien 'Hænderne Fulde', men nu er det også kommet frem, at Netflix overvejer at fyre hende fra 'Hænderne endnu mere fulde'.

Den store koruptionssag er den største i amerikansk historie af sin slags og er opstået, fordi velhavende forældre i USA skulle have bestukket ansatte på nogle af landets mest prestigefyldte universiteter for at få deres børn optaget på skolerne.

Det drejer sig blandt andet om universiteter som Stanford, Georgetown og Yale University.

Ifølge anklageren i sagen har det stået på siden 2011, hvor forældrene har betalt forskellige personer, der er ansvarlige for optagelse.

Lori Loughlin i retten. Foto: Stringer.

Børnene er herefter blevet registreret som værende 'særligt dygtige sportsudøvere' eller for at have høje karakterer.

Lori Loughlin skulle ifølge anklagerne have betalt intet mindre end 3,3 millioner kroner, for at hendes to døtre kunne blive optaget på University of South California.

Lori Loughlin er ikke det eneste kendte ansigt, der er sigtet i sagen. Også 'Desperate Housewives'-skuespilleren Felicty Huffmann og hendes mand William H. Macy, der også er skuespiller, er sigtet i sagen.

De andre sigtede i sagen er velhavende amerikanere med jobtitler som direktører, ejendomsinvestorer og advokater.