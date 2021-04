»Det bliver en helt særlig sommer. Jeg tror, det bliver som The Roaring Twenities. Der er opbygget et kæmpe behov for at komme ud og spise og drikke,« siger Søren Jessen, en dansk restauratør i London til B.T.

Hans skandinaviske restaurant, Ekte, hvor briterne spiser dansk smørrebrød, der ligger midt i Londons finansdistrikt, er en af tusinder af pubber og restauranter over hele landet, der fra i dag må åbne for udeservering.

»Vi er fuldt booket, ikke bare i dag, men resten af ugen, og faktisk også hele, næste uge,« siger Søren Jessen.

Overalt i London trodsede folk mandag forårskulden og indtog pubber og restauranter. Der var en fornemmelse af lettelse og glæde blandt mange.

London: Folk nyder et glas eller to på pubben The Fox on the Hill efter genåbningen. 12. april 2021. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere London: Folk nyder et glas eller to på pubben The Fox on the Hill efter genåbningen. 12. april 2021. Foto: HANNAH MCKAY

»Det er jo helt fantastisk igen at kunne sidde med sine venner og drikke et glas vin og spise noget mad. Pyt med kulden, bare det at her er åbent igen er en helt utrolig god fornemmelse,« siger Michael Burton, der er ansat i en investeringsbank.

Der er nu i Storbritannien en spirende optimisme og en tro på, at normaliteten for alvor er ved at genindvinde sig efter et særdeles barskt år.

»London genåbner på manisk mandag«, lød overskriften på The Evening Standard mandag aften.

Antallet af døde som følge af covid er mandag det laveste i næsten et år, og flere eksperter vurderer, at London kan have opnået flokimmunitet, fordi 75 procent af storbyens beboere nu enten er vaccinerede, eller har haft covid. Men vejen til friheden har været hård og lang.

Søren Jessen har drevet restauranter i London i mere end tyve år. Foto: ISABEL INFANTES Vis mere Søren Jessen har drevet restauranter i London i mere end tyve år. Foto: ISABEL INFANTES

Søren Jessen er sluppet gennem krisen med skindet på næsen. Men det er langt fra alle i hans branche, der har været så heldige.

»Det har været et blodigt år. Det sidste tal jeg hørte var, at covidkrisen har kostet 12.000 pubber, restauranter og hoteller livet herovre. Det er 750.000 job, og de kommer ikke lige tilbage,« siger Søren Jessen.

Men troen på fremtiden er mærkbar. Det skyldes ikke mindst den store succes med vaccineudrulningen. Londons genåbning står i skarp kontrast til for eksempel Paris, der er i en månedlang lockdown, og hvis intensivafdelinger er overfyldt med covid-patienter.

»Det er langt fra al håndtering af krisen, der er gået gordt. Men vaccinationsproccesen i Storbritannien har været en kæmpe succes. Jeg har selv fået AstraZeneca-vaccinen – det har de fleste andre her på restauranten i dag også. Nu er det sådan i London, at møder man mennesker over 40 år, så er de næsten alle sammen vaccinerede, og det giver naturligvis lidt ekstra ro i sindet«.

Folk nyder solnedgangen ved tagbaren Skylight. London 12. april 2021. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Folk nyder solnedgangen ved tagbaren Skylight. London 12. april 2021. Foto: DYLAN MARTINEZ

Genåbningen i England gælder nu alle butikker, og udeservering på pubber og restauranter. Den 17. maj åbner pubber og restauranter for indendørsservering, og samme dag tillades tilskuere til sportsarrangementer i et vist omgang. England forventes at genåbne fuldstændig den 21. juni.