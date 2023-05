Det så voldsomt ud, da flere modstandere af kongehuset blev anholdt under indsættelsen af kong Charles lørdag.

Nu forklarer Londons politichef, Sir Mark Rowley, baggrunden for anholdelserne.

Det gør han blandt andet til Sky News, hvor han fortæller, at flere personer, udklædt som politibetjente blev fanget med flasker fulde af maling, som de ville kaste mod paraden med kongen på vej gennem London.

De ville have forvirret hestene ved at angribe med blandt andet maling, og dermed have foretaget et egentlig angreb mod den kongelige karet.

Han kalder folkene på gaden for 'et kriminelt netværk.'

Så sent som natten før kroningen havde politiet modtaget efterretninger om, at der kunne blive tale om angreb mod kareterne, der fragtede de kongelige gennem London.

I England har det været debatteret meget, hvorvidt politiet gik for hårdt til værks ved anholdelserne.

Rowley har været ude at beklage anholdelsen af seks republikanere, som ikke havde noget med de angivelige angreb at gøre.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, var selv til stede på gaden i London.

»Jeg er meget overrasket over den nyhed, for dem jeg så, der blev anholdt, lignede absolut ikke nogle fra en kriminel bande. Det var familiefædre, der gik rundt med skilte med påskriften 'Not my king',« siger han

I alt 63 mennesker blev anholdt i London i forbindelse med indsættelsen af kongen.

Med de nye oplysninger, forstår Illeborg dog bedre, hvorfor politiet var sådan på mærkerne.

»Det lignede en unødvendig hård håndtering af situationen, men nu må politiet jo fremlægge de efterretninger, man har, og så bliver det spændende at se, hvad er er op og ned i den sag, der virkelig har fyldt meget i England,« siger B.T.s internationale korrespondent, der ser frem til at se politiets materiale.

»Hvis der virkelig var et plot mod karetturen er det jo meget alvorligt. Men vi skal vide mere om det, før vi rigtigt kan forholde os til det,« siger han.