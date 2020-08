En tidligere ansat i parlamentet har anklaget en unavngiven politiker for voldtægt og seksuelt overgreb.

En tidligere minister og nuværende parlamentsmedlem fra Storbritanniens konservative regeringsparti er lørdag blevet anholdt for voldtægt.

Det skriver mediet The Sunday Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at en tidligere ansat i parlamentet har anklaget ham for voldtægt, seksuelt overgreb og kontrollerende adfærd.

The Sunday Times skriver ifølge BBC, at der er tale om en kvinde i 20'erne.

Hun anklager parlamentsmedlemmet for at have tvunget hende til samleje og for at have efterladt hende så traumatiseret, at hun var nødt til at tage på hospitalet. Politikeren er ikke blevet navngivet.

Londons Metropolitan Police siger i en pressemeddelelse, at politiet har indledt en undersøgelse i en voldtægtssag.

- Fredag 31. juli modtog the Metropolitan Police Service anmeldelse om fire separate episoder, der involverer beskyldninger om seksuelle overtrædelser og overfald, siger politiet i meddelelsen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Episoderne har ifølge politiet fundet sted mellem juli 2019 og januar i år.

- En mand i 50'erne blev arresteret lørdag 1. august efter mistanke om voldtægt. Han er blevet løsladt mod kaution og skal vende tilbage på en dato i midten af august, siger politiet videre.

En talsmand for Det Konservative Parti i Storbritannien siger i en pressemeddelelse ifølge BBC, at partiet tager "alle sager af sådan karakter ekstremt seriøst".

Talsmanden siger videre, at det ville være "upassende" at kommentere yderligere på sagen, mens efterforskningen er i gang.

Politiet i London har ikke bekræftet nogen detaljer om mandens identitet eller erhverv.

/ritzau/