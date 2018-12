Londons Gatwick-lufthavn er lukket af sikkerhedsmæssige årsager, efter at to droner blev spottet i lufthavnen.

To droner har forårsaget omfattende aflysninger ved Londons store internationale Gatwick-lufthavn i Storbritannien.

Al trafik er således indstillet, så der hverken er flyvninger til eller fra Gatwick. Det oplyser lufthavnen på Twitter.

- Flyvninger til eller fra Gatwick er fortsat indstillet på grund af droneaktivitet. Tag venligst ikke hen til lufthavnen uden at undersøge din rejse hos dit flyselskab, lyder det torsdag morgen klokken 08.40.

- Vi er kede af ulejligheden, men vores passagerer og medarbejderes sikkerhed er vores førsteprioritet, skriver lufthavnen videre.

Allerede onsdag aften oplyste lufthavnen, at to droner var blevet spottet i området, og at flyvninger derfor ville blive indstillet.

/ritzau/