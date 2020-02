Søndagens voldsomme angreb ved shoppinggaden Streatham High Road i det sydlige London kom ikke fra en uventet kant.

For politiet havde i forvejen et indgående kendskab til den gerningsmand, som blev skudt og dræbt under aktionen.

Ifølge blandt andet de britiske medier BBC og The Guardian var gerningsmanden, den 20-årige Sudesh Amman, blevet løsladt i slutningen af januar i år.

Inden da havde han siddet fængslet siden december 2018, efter at han fik en fængselsdom på tre år og fire måneder for at have været i besiddelse af og delt ekstremistisk materiale.

20-årige Sudesh Amman blev søndag skudt og dræbt af politiet, efter at han havde overfaldet og stukket to mennesker med en kniv i det sydlige London.

Dommen kom dengang efter, at politiet havde fundet frem til en profil tilhørende Sudesh Amman på kommunikationsplatformen Telegram.

Profilen tilhørende Sudesh Amman havde blandt andet delt terrorpropaganda og dokumenter om fremstilling af bomber, guider til knivkampe samt forberedelser til terrorangreb.

Også på den populære platform WhatsApp havde Sudesh Amman delt ekstremistisk materiale til sin familie. Blandt andet havde han sendt videoer til sin kæreste, hvor folk fik skåret hovederne af, samtidig med at Sudesh Amman havde opfordret kæresten til at slå sine egne forældre ihjel og udøve angreb på turister og vestlige landes ambassader, skriver BBC.

Sudesh Amman blev løsladt efter at have afsonet halvdelen af fængselsdommen. Ifølge en talsmand fra politiet var den 20-årige gerningsmand dog stadig under politiets overvågning.

Politiarbejdet i gang foran en butik på Streatham High Road i det sydlige London efter søndagens angreb, hvor to mennesker blev stukket, inden germingsmanden blev skudt og dræbt af politiet. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

»Han var under overvågning. Det gjorde, at politiet kunne gøre deres arbejde så hurtigt. Det kunne være endt meget værre, end det gjorde,« siger talsmanden til The Guardian og fortsætter:

»Der havde været nogle bekymringer, mens han var fængslet, men der var ingen mulighed for, at myndighederne kunne holde ham bag tremmer.«

I rapporter fra 2018 fortalte Alexis Boon, der dengang var chef for terrorenheden hos Metropolitan Police Counter Terrorism Command, at Sudesh Amman var meget fascineret af terrorisme og med idéen om at dø som en martyr for at komme i 'paradis'.

Søndagens angreb i det sydlige London betød, at to mennesker blev stukket med en kniv af den 20-årige gerningsmand, inden han selv blev skudt og dræbt af politiet. Den britiske premierminister Boris Johnson har efterfølgende varslet ændringer i systemet, der håndterer terrordømte.