Natten til tirsdag kæmper brandfolk i London mod flammerne, der raserer den ikoniske bygning, der i dag huser spillested 'Koko'.

Op mod 60 brandfolk er på stedet i London-bydelen Camden. En tredjedel af bygningens tag står i flammer, skriver Guardian.

Brandvæsenet beder alle i området om at holde sig på afstand af bygningen, hvor en perlerække af verdensstjerner har optrådt.

Omkring kl. 21.00 lokal tid tikkede alarmen ind om brand på stedet, der også omtales som en natklub.

We’ve got 8 fire engines & around 60 firefighters tackling a visible blaze on #Camden High Street. Please avoid the area if possible. More soon https://t.co/lAKyhFCSbb — London Fire Brigade (@LondonFire) January 6, 2020

'Brandfolk arbejder hårdt på at redde den ikoniske #Camden natklub. Operationen med at få fuld kontrol over flammerne er fortsat i gang,' oplyser brandvæsnet i London på Twitter natten til tirsdag.

Den historiske bygning i London har tidligere været anvendt som teater, oprindeligt under navnet 'Camden Theatre,' men er i dag altså kendt som et koncertsted under navnet 'Koko.'

Verdensnavne som Madonna, Coldplay, Lady Gaga og Prince har optrådt i lokalerne.

'Det er hjerteskærende at se Camden Palace / Koko i flammer i aften. En bygning, som huser så mange minder, og betyder så meget for os i Camden,' skriver lokalpolitikeren Georgia Gould på Twitter.