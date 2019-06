Donald Trump er et forbillede for den yderste højrefløj, siger Londons borgmester under Trumps besøg i byen.

Storbritannien kommer til at fortryde at have haft den amerikanske præsident, Donald Trump, på statsbesøg.

Sådan lyder det tirsdag fra Londons borgmester, Sadiq Khan.

Udmeldingen kom, samtidig med at Trump tirsdag besøgte den britiske premierministers bolig i London.

- Han burde ikke være her på statsbesøg og få en statsmiddag. Det er en ære, der kun gives til få præsidenter.

- Jeg tror, at vi i de kommende år kommer til at fortryde at have givet Donald Trump det her statsbesøg, siger borgmesteren til Sky News.

Khan og Trump har været i strid med hinanden over et stykke tid.

Senest i forbindelse med Trumps statsbesøg. Kort før besøget sagde Khan, at briterne ikke burde rulle den røde løber ud for Trump. Det fik Trump til mandag blandt andet at kalde Khan for en taber.

- Det er den slags opførsel, jeg forventer fra min 11-årige datter, siger Khan.

Adspurgt om han ikke bare burde begrave stridsøksen, siger Khan:

- Jeg kan ikke tie stille, når kvinders rettigheder og rettigheder for LGBT+-personer bliver indskrænket i USA. Jeg kan ikke tie stille, når lederen af den frie verden forsvarer nationalister, nynazister og antisemitter.

Han mener, at den britiske regering bør konfrontere Trump.

- Vi burde spørge, om han er klar over, at han er et forbillede for den yderste højrefløj over hele verden, siger Sadiq Khan.

Trump ankom tirsdag formiddag til Downing Street 10 i London.

Da han her mødtes med den britiske premierminister, Theresa May, så de to umiddelbart ikke ud til at give hinanden hånden.

May gav ellers blandt andet hånden til førstedamen Melania Trump, der stod lige ved siden af præsidenten.

/ritzau/