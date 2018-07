USA's præsident kommer på besøg i Storbritannien i næste uge, og demonstranter venter på ham i London.

London. En gruppe aktivister i Storbritannien har fremstillet en oppustelig gummifigur af den amerikanske præsident, Donald Trump, og den vil de gerne vise omverdenen i næste uge, når Trump kommer på officielt besøg.

Der er tale om en figur, hvor Trump ligner en baby. Men han har et "ondt udtryk i ansigtet og små hænder". Figuren er seks meter lang.

Aktivisternes plan er, at den skal svæve over den britiske hovedstad, London, under Trumps besøg.

Sadiq Khan, byens borgmester, har givet sin tilladelse, men politiet og flykontrollen i storbyens lufthavne har ikke givet grønt lys endnu.

Borgmesterkontoret har sagt god for, at aktivisterne kan sende figuren op i luften fra Parliament Square Garden, en offentlig plads nær parlamentet.

- Donald Trump er en stor, vred baby med et skrøbeligt ego og små hænder, siger aktivisterne i en erklæring.

- Han er også en racistisk demagog, der er en fare for kvinder, migranter og minoriteter og en dødelig trussel mod verdensfreden og det fremtidige liv på Jorden.

Præsidenten kommer til London den 13. juli, og det ventes, at han skal mødes med premierminister Theresa May og dronning Elizabeth.

Men der er ingen officielt bekræftede detaljer.

Ifølge ubekræftede rapporter vil han under besøget kun besøge den amerikanske ambassade i London og så mødes med May og dronningen uden for hovedstaden.

Den 14. juli ventes han at rejse til Skotland.

Aktivisterne bag den oppustelige dukke siger, at de ikke har nogen forbindelse til de demonstranter, der har planlagt demonstrationer i London og i Edinburgh og Glasgow i Skotland.

/ritzau/dpa