En walisisk murer lokkede hans kones elsker til en fjerntliggende gård. Der myrdede han sin rival og skilte sig derefter af med hans krop.

Det hørte retten i Swansea, da sagen om den forsvundne rival kom for retten. Det skriver Sky News.

Den 53-årige Andrew Jones opdagede at hans kone, Rhianon på 51 år, havde en affære med den 55-årige Michael O'Leary. Det fik ham til koldblodigt at planlægge mordet på ham.

Anklagerne sagde, at Jones lokkede O'Leary til gården i Cwmffrwd i Carmarthenshire den 27. januar i år. Da han mødte op, blev O'Leary dræbt.

Michael O'Leary blev dræbt af Andrew Jones, hvis kone han havde et forhold til. Foto: Dyfed-Powys Police Vis mere Michael O'Leary blev dræbt af Andrew Jones, hvis kone han havde et forhold til. Foto: Dyfed-Powys Police

Familien til O'Leary – der tæller en kone og tre døtre – blev bekymret, da han ikke kom hjem efter arbejde, og de kontaktede politiet.

De fandt hans bil i Carmarthen, men politiet kunne kun finde ganske lidt af hans krop.

Anklageren i sagen kaldte det bevidst planlagt og udført af Andrew Jones. Og han havde sørget for at ødelægge beviserne, specielt O'Learys krop, for at forhindre politiet i at efterforske sagen.

Det er aldrig lykkede politiet at finde O'Learys krop. Et lille stykke af tarmen blev sikret fra en rusten olietønde i Andre Jones hjem, og dna-resultater afslørede, at den matchede Michael O'Leary.

Retsmedicineren, som opdagede det, antager, at kroppen er blevet brændt.

»Det er vores opfattelse, at Andrew Jones var den sidste person, der så Michael O'Leary i live. Det er også vores opfattelse, at Andrew Jones lokkkede Michael O'Leary til gården, som han ejede, og dræbte ham der,« sagde anklageren William Hughes.

Andrew Jones nægter at havde dræbt O'Leary. Han blev dræbt ved en tilfældighed, hævder han.

Ved retsmødet kom det frem, at Rhianon Jones og Michael O'Leary mødtes i et fitnesscenter, og i 2019 havde de en affære. Hendes mand fandt ud af det, og han læste beskederne mellem dem på konens tablet.

Både Rhianon Jones og Michael O'Leary havde 'hemmelige' mobiltelefoner, som de brugte til at tale med hinanden.

På dagen, hvor O'Leary døde, havde Andrew Jones taget konens hemmelige telefon og brugt den til at kontakte hende elskeren.

Data fra sendemasterne viser, at telefonen var i nærheden af gården, og beskeder sendt til O'Leary ledte ham vejen til den fjerntliggende gård.

Sagen fortsætter ved retten i Swansea.