I østlige delstater i Tyskland ser det højreorienterede AfD ud til at have fået et betydeligt antal stemmer.

Sideløbende med EU-parlamentsvalget er borgerne i omkring halvdelen af Tysklands delstater gået til stemmeurnerne i søndagens lokalvalg.

Det højreorienterede Alternative für Deutschland (AfD) ser ifølge de foreløbige resultater ud til at have opnået markant fremgang i lokalvalget i de østlige delstater Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

AfD er dog tilsyneladende endt tomhændet i delstaten Thüringen, hvor kandidater fra partiet ellers gik efter den ledende post - der svarer til en slags overborgmester - i ni af delstatens kommuner.

Den uafhængige kandidat Tommy Frenck, der ifølge dpa er kendt som neonazistisk aktivist, og som blandt andet har organiseret en række større, kontroversielle koncerter, fik 31 procent af stemmerne i et distrikt i byen Hildburghansen, som ligger i den sydlige del af Thüringen.

Han måtte dog se sig slået af kandidaten Sven Gregor fra det konservative FW.

Der var tegn på tæt konkurrence mellem det konservative CDU og AfD om posterne på både distriktsniveau og i byrådet i Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg.

I Brandenburg, Sachsen-Anhalt og Thüringen ses lokalvalget som en politisk temperaturmåling blandt befolkningen forud for delstatsvalget, som her afholdes i september.

Også i disse ventes AfD at klare sig godt.

I første runde af valget i Thüringen har partiet vundet flere nye pladser i de lokale forsamlinger, men det fik ingen pladser i rådhusene eller distriktsrådene.

/ritzau/