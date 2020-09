Italiens vælgere skal stemme om parlamentsreform og udpege lokale råd. Yderste højrefløj ligner en vinder.

Midt i en coronatid åbnede valgstederne i Italien søndag. Her skal vælgerne ved en folkeafstemning afgøre, om parlamentet skal slankes, og hvem der skal repræsentere dem i nogle af Italiens kommuner og regioner.

Afstemningen varer to dage og slutter mandag klokken 15. Et resultat ventes i løbet af eftermiddagen.

51.6 millioner italienere har mulighed for at stemme ved folkeafstemningen om at reducere antallet af lovgivere i landets to parlamentariske kamre.

Forslaget, de skal tage stilling til, vil skære antallet af medlemmer i underhuset ned fra 630 til 400, mens Senatet skal gå fra 315 til 200 senatorer.

Samtidig er der valg i syv regioner og kommunalvalg i knap 1000 byer, blandt dem Venedig i nord og Reggio Calabria i syd.

Det er forventningen, at vælgerne vil sige ja til at slanke de to kamre i parlamentet.

Når det kommer til lokalvalgene, så ser det ikke lyst ud for de to regeringspartier, Femstjernebevægelsen og det moderat venstreorienterede Demokratiske Parti. Men valget vil næppe i første omgang vælte premierminister Giuseppe Contes regering.

Fremgangen ventes ude på den yderste højrefløj med Matteo Salvinis Liga i spidsen. Hans antieuropæiske parti ventes at vinde i mindst tre regioner. Blandt dem Veneto og Ligurien i det nordlige Italien.

Det politiske landkort ventes således at se meget anderledes ud fra mandag.

Det vil blive fulgt med bekymring i det øvrige EU.

- Hvis venstrefløjen klarer sig meget dårligt, så vil Bruxelles i stigende grad blive bekymret, siger økonomen Florian Hense fra den tyske bank Berenberg til nyhedsbureauet AFP.

Bekymringen går på, at en svækket regering vil have svært ved at fremkomme med en kriseplan oven på coronakrisen, der er ambitiøs nok, siger han.

EU-landene er i sommer blevet enige om en krisepakke i form af lån og tilskud til flere hundrede milliarder kroner. Den skal især gå til lande, der er hårdest ramt af coronakrisen. Italien står til at blive den største modtager.

/ritzau/dpa