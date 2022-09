Lyt til artiklen

Indbyggerne i den lille australske by Buxton i New South Wales har lige nu svært ved at begribe det, der sker i byen.

Tirsdag aften skete en skrækkelig ulykke, der har kostet fem teenagere livet.

Det skriver The Guardian.

De fem teenagere, tre piger og to drenge i alderen 14 til 16 år, døde på stedet, da bilen, de sad i, kørte af vejen og ramte et træ.

Føreren af bilen overlevede ulykken.

»Jeg har arbejdet i politiet i 38 år, og det her er et af de værste gerningssteder, jeg nogensinde har set. Børnene er alle lokale og går på samme gymnasium.«

»Sådan en tragedie påvirker og spreder ringe i hele lokalsamfundet,« siger politichef Paul Fuller.

Et øjenvidne har forklaret til avisen, at bilen var et »totalt vrag« som følge af ulykken – og at man hverken kunne se for- eller bagsiden.

De nærmere omstændigheder omkring ulykken er lige nu ukendte. Men meget tyder på, at for høj fart har været årsagen til ulykken.

Den 18-årige fører var ikke påvirket af alkohol, da ulykken skete. Han er uden for livsfare, og efterfølgende har politiet valgt at anholde og afhøre ham i sagen.

Ifølge ABC News sad de seks personer i en Nissan Navara-pickup, som er en bil med plads til fire personer.