Et lokalsamfund er i chok over en nazistisk demonstration foran et jødisk medborgerhus og synagoge i Georgia, USA lørdag aften.

En gruppe demonstranter placerede sig således udenfor et jødisk medborgerhus og synagoge i Cobb County i Georgia.

Her fremviste de et nazistisk hagekors-flag og ytrede sig på antisemitisk vis.

Det rapporterer blandt andre Atlanta News First.

Gruppen holdt et flag op – som man kan se i videoen herover – og det har efterladt det lokale jødiske samfund i chok.

»Det var selvfølgelig meget chokerende at se den slags symbolik,« siger rabbiner Ephraim Silverman fra synagogen Chabad Lubavitch til CNN.

»Vrede, voldsomt såret, en masse smerte, tanken om, at vi i 2023 i USA stadig kan have den slags symbolik udenfor en synagoge,« siger rabbineren Ephraim Silverman desuden.

Skærmbillede fra CNN-video Vis mere Skærmbillede fra CNN-video

Han bakkes op af politikere i Georgia, heriblandt guvernør Brian Kemp.

»Der er overhovedet ikke plads til den slags had og antisemitisme i vores stat,« siger guvernør Kemp ifølge Atlanta News First på sin Twitter-profil.

»Jeg deler forargelsen over denne skammelige handling og står med borgere overalt i Georgia, som fordømmer det.«

Også den offentlige anklager i Georgia, Chris Carr, har reageret.

»Vi står sammen med vores jødiske venner og naboer mod disse fortsatte udtryk af had,« siger Chris Carr på Twitter.

Allerede om fredagen var der blevet fundet flyers med antisemitiske budskaber i byen.

Samme flyers er tidligere fundet i adskillige andre byer i Georgia i løbet af 2023.

Fra synagogens side bekræfter man efter lørdagens episode, at man har fået besked fra myndighederne om, hvem det er, der har demonstreret.

»Vi sætter stor pris på og er ekstremt taknemmelige for udtrykkelsen af støtte og bekymring fra alle dele af samfundet,« skriver man på Facebook.

»Vi har været i kontakt med embedsmænd fra Cobb County, som har identificeret disse personer som en lille gruppe, der rejser rundt i landet for at sprede deres hadefulde budskab,« lyder det desuden.