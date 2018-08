Et stykke Berlinmur på 20 meter er blevet fundet knap 29 år efter, at den forhadte grænse blev revet ned.

Berlin. Et hidtil glemt stykke af Berlinmuren er blevet genopdaget i den tyske hovedstad.

Det omkring 20 meter lange murstykke lå i skjul af buske lidt nordvest for bymidten, ikke langt fra hvor Tysklands føderale sikkerhedstjeneste har sit hovedkvarter.

Det siger lokalpolitikeren Ephraim Gothe, som fandt murstykket i forbindelse med en historisk byvandring, han arrangerede for lokale indbyggere i området tilbage i juni.

Det 20 meter lange stykke betonmur var tilsyneladende en ydre del af Berlinmuren og blev bygget som et ekstra forsvar foran hovedmuren.

- Jeg var helt overrasket over, at der stadig findes uopdagede stykker, siger Gothe.

Tidligere på ugen markerede Tyskland 57-årsdagen for, at det daværende østtyske styre begyndte at bygge muren.

At det er en del af Berlinmuren, der nu er fundet, bliver bekræftet af Berlinmursstiftelsen, som uddanner og oplyser om murens historie.

Betonvæggen har lampeholdere og kan umiddelbart se ud til at have været en del af en tidligere grænseovergang, der lå i nærheden.

Der gik hul i Berlinmuren den 9. november 1989, og derefter blev størstedelen af den forhadte grænse mellem Øst- og Vestberlin revet ned i begyndelsen af 1990. Kun nogle få stykker er bevaret.

Det genopdagede stykke af Berlinmuren, som Ephraim Gothe er faldet over, er nu blevet indstillet til fredning.

/ritzau/dpa