Demonstranter i den østtyske by Ostritz i april sidste år aktionerede mod højreekstrem vold, da nynazister fejrede Adolf Hitlers fødselsdag i byen. Ved en festival i denne weekend havde lokale indbyggere opkøbt al øl i nærliggende supermarkeder for at tørlægge den højreekstreme festival Schild und Schwert (Skjold og Sværd). (Arkivfoto) John Macdougall/Ritzau Scanpix