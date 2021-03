En noget anderledes redningsaktion udspillede sig mandag i Kentucky.

Massiv regn har fået Kentucky-floden til at gå over sine breder, og det har efterladt store dele af staten oversvømmet.

Særligt dramatisk udviklede det sig i den lille by Beattyville, skriver The Independent.

For mens adskillige biler her har måttet lade livet, var det også tæt på at få store konsekvenser for en – for tiden – mere værdifuld genstand.

Heftig regn har medført oversvømmelser flere steder i staten Kentucky. Foto: Scanpix Vis mere Heftig regn har medført oversvømmelser flere steder i staten Kentucky. Foto: Scanpix

Lee County Health Department, der ligger i centrum af Beattyville, er nemlig også hjemsted for et depot af coronavacciner.

Søndag aften fik de massive vandmasser strømmen til at gå i bygningen, og mandag morgen havde vandet nærmet sig generatorerne, der holder vaccinerne kolde.

Derfor besluttede sundhedsmyndighederne i byen, at de knap 150 vacciner skulle flyttes hurtigst muligt.

En lokal sygeplejerske i byen fortæller til The Independent, at det 'var ligesom at være med i en episode af The Amazing Race,' som er et underholdningsprogram, hvor deltagerne skal bruge forskellige kørtøjer for at nå rundt om jorden.

This week's rain caused Lee County Health Dept. to flood and lose power, jeopardizing the #COVID19 vaccine stored there. @KRDHD and Lee County Emergency Management conducted a water rescue. They lost multiple vehicles, but not one vaccine. Scott Lockard and his team are heroes. pic.twitter.com/F4RvQFc46K — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) March 2, 2021

Selvom dramaet her kun udspillede sig i den lille by i Kentucky, så var sammenligningen dog ikke helt ved siden af. For sygeplejerskens flugt med vaccinerne begyndte først i en skraldevogn, dernæst måtte hun en tur i en rendegraver for til sidst at blive fragtet i en lille båd.

Og indsatsen fik også roser af distriktets sundhedsdirektør. Til ABC News sagde han:

Redningspersonalet måtte på gaden flere steder i området. Foto: Scanpix Vis mere Redningspersonalet måtte på gaden flere steder i området. Foto: Scanpix

»Det er fantastisk, hvad hun er gået igennem, bare for at hjælpe med at få reddet vaccinerne,« lød det fra Scott Lockard.

Vaccinerne blev efterfølgende transporteret i to kølebeholdere til et fryselager i det nærliggende Wolfe County.