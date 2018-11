I sidste ende handler det om at danne en regering, der kan få sit budget og sin politik igennem, siger Löfven.

Den svenske socialdemokratiske leder, Stefan Löfven, får godt en uge til at samle støtte til en ny regering.

Hans hovedfokus er fortsat at forsøge at danne en regering, der går på tværs af blokkene, siger han.

- Vi er ikke der endnu, at vi kan sige, at sådan bliver det. Men det er stadig det, jeg stræber efter, fastslår Löfven på en pressekonference.

Han vil ikke sige noget om, hvorvidt det betyder, at Centerpartiet og Liberalerna indgår i hans drømmeopstilling.

- Hvordan det skal løses, har jeg ikke tænkt mig at stå her og spekulere om, siger Löfven på fredagens pressemøde.

- I sidste ende handler det om at danne en regering, der kan få sit budget og centrale dele af sin politik igennem.

Det har lettet arbejdet, at Centerpartiets leder, Annie Lööf, har sonderet terrænet og udelukket flere regeringsalternativer, siger Löfven.

- Annie Lööfs sonderingsarbejde var nødvendigt og vigtigt. Det tager det her videre.

Processen med at danne en regering i Sverige er kommet dertil, at både Centerpartiet og Liberalerna skal tage stilling til, om de vil være åbne over for andre alternativer end en regering med de øvrige borgerlige partier - den såkaldte Allians.

Hos Moderaterna, der er det største parti på den borgerlige fløj, siger partileder Ulf Kristersson, at han er fint tilfreds med, at Löfven nu igen skal gøre et forsøg på at danne regering.

- Det var naturligt. Vi må komme fremad, siger han og tilføjer, at han ikke tror, at Löfvens chancer er store.

Tidligere på dagen meddelte den såkaldte talman, som er den svenske parlamentsformand, Andreas Norlén, at Riksdagen vil stemme om Stefan Löfvens foreslåede regering den 5. december.

Senest to dage inden skal Löfven have meddelt den såkaldte talman, hvilke partier han ønsker med i sin regering.

/ritzau/TT