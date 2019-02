Sveriges statsminister lukker dør for svenske statsborgere, der har kæmpet for Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Statsminister Stefan Löfven siger i et interview til svensk tv, at svenske statsborgere, der har deltaget i krig for Islamisk Stat (IS), ikke skal regne med hjælp til at vende hjem til Sverige.

- Nej, vi har været meget tydelige, hvad det angår, forklarer han over for SVT.

USA's præsident, Donald Trump, opfordrede i sidste uge de europæiske lande til at tage egne statsborgere, der har deltaget i krig for IS i Syrien og Irak, tilbage for at retsforfølge dem i hjemlandene.

Udenrigsminister Margot Wallström har tidligere været skeptisk over for at tage svenske IS-krigere tilbage. Löfven siger nu, at det slet ikke bliver aktuelt.

- Sverige og udenrigsministeriet har siden 2011 frarådet at rejse til denne region. De, som gør det alligevel, skal ikke regne med nogen konsulær hjælp fra Sverige, siger han.

Den danske regering fastslog tidligere på ugen, at Danmark ikke kan nægte at tage danske statsborgere, der har deltaget i krig for IS i Syrien, tilbage.

- Faktum er, at vi ikke kan nægte danske statsborgere at komme tilbage til Danmark, sagde justitsminister Søre Pape Poulsen (K).

/ritzau/