Det varer måneder, før Sverige lemper på coronatiltag, siger svensk statsminister og forlænger indrejseforbud.

Sveriges regering har besluttet at forlænge det midlertidige indrejseforbud i landet med yderligere 30 dage.

Det oplyser Sveriges statsminister, Stefan Löfven (S), på en pressekonference torsdag.

Forbuddet, der nu er forlænget til 15. maj, gælder for rejsende, der kommer fra lande udenfor Schengen-området. Derfor omfatter det ikke indrejser fra Danmark.

Beslutningen er på linje med EU's anbefalinger, siger indenrigsminister Mikael Damberg (S).

- Det her er et exceptionelt tiltag, og jeg håber, at det bliver kortvarigt, siger indenrigsministeren.

På spørgsmålet om, hvor længe de restriktioner, der er indført under coronaudbruddet, skal være i kraft, svarer Löfven, at det vil være "måneder, det drejer sig ikke om uger".

Han afviser at sætte en dato på.

- Det er stadig alt for tidligt at lempe på restriktioner og anbefalinger, siger Löfven.

- På trods af, at solen skinner og du afstod fra din påskerejse, så er tiden ikke inde til at fejre 1. maj. Tænk på, at dette handler ikke om dig, men om alles ve og vel, siger statsministeren.

Sverige har ikke indført lige så mange restriktioner, som man har set i flere af dets nabolande, herunder Danmark. Blandt andet har grundskolerne ikke været lukket under udbruddet.

- Vi gør, hvad vi tror er det rigtige at gøre, for eksempel social distancering som alle andre samt andre tiltag, lovgivning og anbefalinger fra myndighederne, siger Löfven.

- Sverige adskiller sig ikke som et land, der mislykkedes. Vi har en udfordring, og det har alle lande, tilføjer han.

Sverige har i det seneste døgn registreret yderligere 130 døde af coronavirus, oplyser den svenske sundhedsstyrelse tidligere torsdag. Det samlede dødstal er 1333.

De tilsvarende tal fra tirsdag og onsdag sagde 114 og 170 døde i døgnet.

12.540 personer er bekræftet smittede, og 996 personer er eller har været indlagt på intensivafdelinger.

