Sverige er meget forsigtig med rapportering af coronadødsfald, siger statsminister Stefan Löfven.

De mange Covid-19-døde på svenske plejehjem har ikke noget at gøre med Sveriges coronastrategi.

Det siger statsminister Stefan Löfven (S) i SVT-programmet Agenda, hvor der søndag aften var partilederrunde.

- Det har ikke noget med strategien at gøre. Det har at gøre med, at vi har nogle mangler i samfundet, som vi nu får rettet op på, siger han.

Statsministeren blev gentagne gange spurgt, hvordan han ser regeringens corona-strategi i lyset af de svenske dødstal.

Han blev også spurgt til, at flere lande i Europa ikke åbner deres grænser for svenske turister denne sommer.

Men han påpeger, at antallet af døde og indlagte i Sverige støt mindskes, og at der kan være forskellige opgørelsesmetoder.

- Sverige har i princippet fulgt den samme hovedstrategi som mange andre lande - med andre ord at holde smittespredningen nede, så sundhedsvæsenet kan håndtere dem, som har brug for Covid-19-behandling, siger Löfven.

- Faktisk har Sverige nu en overdødelighed, der er normal for denne tid på året. Man er også nødt til at se på, om man er død af eller med Covid. Her kan lande rapportere forskelligt. Vi er meget forsigtige med vores rapportering, siger han.

Löfven erklærer sig derudover uenig i, at et kort fra det tyske institut for infektionssygdomme skulle være et tegn på, at Sverige er mislykkedes.

Her er Sverige som det eneste land markeret med rødt på en opgørelse over antallet af coronadøde de seneste syv dage.

Søndag blev der ikke registreret nye dødsfald blandt coronapatienter i Sverige.

Det oplyste Folkhälsomyndigheten, den svenske sundhedsstyrelse.

Der er i weekender et efterslæb i tallene, så nogle indrapporteringer først når at komme med i statistikkerne mandag og tirsdag.

Der blev lørdag registreret 20 dødsfald blandt coronapatienter i Sverige. I alt 4874 er døde med coronavirus i landet siden smitteudbruddets begyndelse.

/ritzau/TT