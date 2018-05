Det er umådelig trist, at Akademiet har besluttet ikke at uddele litteraturpris i år, mener statsminister.

Stockholm. Statsminister Stefan Löfven (S) beklager, at Det Svenske Akademi har besluttet ikke at uddele Nobelprisen i litteratur i år.

- Det er naturligvis meget trist. Det er en meget prestigefyldt og vigtig pris for litteraturen og kulturen, og det er umådelig trist, siger han til TT.

Löfven tror, at beslutningen om at udsætte prisen skader Sveriges omdømme i udlandet.

- Det er absolut ikke godt for omdømmet. Det er derfor, det er så vigtigt, at Akademiet nu ufortrødent arbejder videre for at oprette tilliden. Det tager altid længere tid at ødelægge en tillid, men det er deres opgave nu at vise sig modne og forhåbentlig komme tilbage, så man senere kan uddele to priser i stedet, siger han.

Det Svenske Akademi meddelte fredag, at man ikke ville uddele litteraturprisen i 2018.

- Årsagen er, at tilliden til Det Svenske Akademi er faldet så meget, at vi afstår fra prisuddelingen i år, hedder det.

Akademiet er rystet af skandaler, efter at 18 kvinder er stået frem med beskyldninger om sexkrænkelser og overgreb begået af en mand, der er gift med et af akademiets nu tidligere medlemmer.

Det skandaleramte akademi uddeler måske i stedet to priser næste år.

Anders Olsson, akademiets sekretær, erkender, at situationen er meget usædvanlig.

- I år har vi haft en meget usædvanlig situation med konflikter og et svækket akademi. Vi må have respekt for prisvinderne, tidligere prisvindere og fremtidige. Vi må være troværdig som institution, siger han.

Den mand, som er i centrum i skandalen, teaterinstruktøren Jean-Claude Arnault, er beskyldt for en række sexkrænkelser i forbindelse med MeToo-kampagnen.

Han driver også selv en kulturinstitution, som har fået penge af akademiet, og han anklages for at have lækket navne på nobelprisvindere, inden deres navne var blevet offentliggjort.

Krisen har ført til dyb splittelse blandt akademiets 18 medlemmer.

Det er første gang siden 1943 - under Anden Verdenskrig - at den prestigefyldte pris ikke uddeles.

