Ondag aften kollapsede dele af loftet i London-teatret Piccadilly Theatre.

Fem personer blev sendt på hospitalet, mens flere end 1000 personer blev evakueret, fortæller BBC. Men allerede inden ulykken tydede det på, at noget var ved at ske.

Der begyndte ifølge BBC-journalisten Ian Haddow - der befandt sig i salen under forestillingen - at dryppe vand ned i salen fra loftet.

Men det regnede ikke udenfor.

Ceiling came down half way through performance of death of a salesman at the #Piccadilly#theatre. Started with some dripping that increased in rate until it all caved in. pic.twitter.com/ZuoRmszrmZ — Theo Carter (@TJ_SC) November 6, 2019

Alligevel dryppede der tilsyneladende mere og mere vand ned i salen.

Godt 20 minutter inde i teaterstykket 'En sælgers død' skete ulykken. Dele af loftet begyndte at falde sammen.

Delene faldt ned over publikum, der ifølge BBC begyndte skrige, ligesom der udbrød panik-agtige scener.

En talskvinde fra teaterorganisationen Ambassador Theatre Group oplyser, at man vil forsøge at finde årsagen til ulykken. Personerne i salen slap tilsyneladende med mindre skader