To løver, som brutalt overfaldt en kvindelig ekspert i en zoologisk have i Australien, bliver ikke aflivet, oplyser havens ejer.

Jennifer Brown blev overfaldet af de to løver, mens hun var i gang med at gøre rent i deres indelukke i Shoalhaven, godt 110 km syd for Sydney.

Den 35-årige blev maltrakteret i hovedet og halsen, og hun har fået adskillige bid.

Paramedicinerne og de udsendte reddere blev nødt til at gå ind i 'løvernes hule' for at redde hende.

Jennifer Brown blev overfaldet af de to løver i Australien. Foto: Facebook / Shoalhaven Zoo Vis mere Jennifer Brown blev overfaldet af de to løver i Australien. Foto: Facebook / Shoalhaven Zoo

Hun havde arbejdet sammen med de 18 måneder gamle løver i forvejen, men nu var det nødvendigt at give hende en blodtransfusion.

»Det går stille og roligt bedre for hende,« siger Nicholas Schilko, ejeren af den zoologiske have, til australske News:

»Vi er glade for, at hun kommer sig over skaderne, hun pådrog sig, da hun var inde i løvernes hule.«

Dyrene udviste ikke nogen tegn på yderligere aggression efter angrebet, da kollegerne kom Jennifer Brown til undsætning.

Nu skal havens sikkerhed analyseres, og det skal besluttes, om sikkerheden ved arbejdspladsen skal opgraderes.

»Vi har et lille og sammentømret hold her i den zoologiske have, og vores prioritet er medarbejdernes sikkerhed,« siger Nicholas Schilko.

Inspektør Faye Stockman var den første person, der kom frem til åstedet, og hun beskriver scenen som 'absolut rystende'. Situationen var 'ubeskrivelig farlig - både for patienten og redderne'.

»Det var en af de værste opgaver, jeg har oplevet. Vi var de første inde i løvernes indelukke, og det var det mest skræmmende.«-