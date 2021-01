Vilde løver er på tilbagegang verden over, så glæden var stor i Singapores zoologiske have, da det lykkedes at fremavle en løveunge ved kunstig befrugtning.

Det er første gang, at den zoologiske have i bystaten har fået en sådan løve – faktisk er det på verdensbasis først lykkedes at inseminere en løve med succes i 2019.

Dengang blev resultatet to løveunger, der blev født i Sydafrika i september 2019. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Løven er på listen over 'truede arter'. Der er kun få af dem tilbage i verden.

Løveungen Simba er fremavlet ved kunstig befrugtning i Singapores zoologiske have. Foto: Handout / WILDLIFE RESERVES SINGAPORE / AFP Vis mere Løveungen Simba er fremavlet ved kunstig befrugtning i Singapores zoologiske have. Foto: Handout / WILDLIFE RESERVES SINGAPORE / AFP

I naturen er antallet af løver faldet drastisk i løbet af de sidste ro årtier. Den internationale forening for bevarelse af naturen anslår, at der kun er mellem 23.000 og 39.000 vilde løver tilbage, som lever vildt.

Den nye lille løve i Singapore hedder Simba, og den er opkaldt efter løveungen i Disneys film 'Løvernes konge'.

Han er blevet til med sæd fra en 20-årig afrikansk løve, Mufasa, som var opkaldt efter en løve i den samme film.

Desværre var Mufasas helbred ikke det bedste, og han overlevede ikke 'proceduren med at trække sæd ud af ham', fortæller den zoologiske have.

Det var aldrig lykkedes for den zoologiske have at parre Mufasa med nogen af havens hunløver, da han var alt for aggressiv.

Simba blev født 23. oktober sidste år, og hans mor, Kayla, og de ansatte i haven holder øje med ham. Han meldes at være sund og nysgerrig, siger de.

Desværre kan Kayla ikke give mælk til sin søn, så dyrepasserne må give Simba mælk på flaske. Mor og søn mangler stadig at blive introduceret for resten af løvefamilien.