Berlin er en af danskernes helt store favorit destinationer året rundt.

Men hvis man er i byen nu, så skal man passe på. For natten til torsdag er en løve blevet set i den tyske hovedstad, og siden da har byen været i alarmberedskab.

Selvom man har været ude og lede siden midnat med bevæbnede betjente og en helikopter, så er det torsdag morgen stadig ikke lykkes at indfange løven.

Tysk politi har opfordret alle til at blive indenfor og tage kæledyrene med.

'Undgå venligst at forlade huset på grund af et undsluppet vildt dyr i Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf området og tag også dine kæledyr med ind i huset. Vores kolleger er på stedet og tjekker situationen.'Det var en borger, som spottede løven og slog straks alarm til det tyske politi, oplyser talsmand for politiet Daniel Kneip over for avisen Bild.

»Omkring midnat så vidner et rovdyr rive et vildsvin ned. Vi fik også videomateriale om det. Vi må konstatere, at det er en løvinde. Der er i øjeblikket ingen grund for os til at tvivle på dets ægthed.«

Mindst fem jægere med bedøvelsespistoler søger allerede i Stahnsdorf- og Kleinmachnow-områderne.

Dyrlæger er også på vagt.

Ifølge politiet skal dyret fanges 'på en dyrevelfærdsmæssig måde'.

Ingen har dog meldt, at de mangler en løve, men ifølge politiet er det mest sandsynligt, at den stammer fra et cirkus.

Samtlige cirkusser, zoologiske haver og dyrehospitaler bliver tjekket for manglende løver.