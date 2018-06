Igen var i fare, da hunløve slap ud af bur ved åbningstid, siger zoologisk have.

Bruxelles. En hunløve, der torsdag morgen slap ud af sit bur i en zoologisk have i Planckendael i Belgien, er blevet aflivet.

Ingen besøgende var undervejs i fare, oplyser den zoologiske have.

Haven skrev senere på Twitter, at der måtte to forsøg til, før løven kunne bedøves og aflives.

Løven slap ud af sit bur, lige efter at den zoologiske have havde slået dørene op for besøgende torsdag morgen.

Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor løveburet stod åbent.

Planckendael Zoo ligger cirka 30 kilometer nord for hovedstaden Bruxelles.

/ritzau/AP