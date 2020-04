Muslum Aslan blev i sidste uge løsladt fra et fængsel i Tyrkiet i et forsøg på at stoppe coronavirussen i at sprede sig i fængslet, hvor han sad inde for et brutalt knivoverfald på sin kone.

Der gik dog ikke lang tid før, at den 33-årige tyrker igen skulle sidde bag tremmer for endnu en forfærdelig forbrydelse.

Det skriver Mirror.

Han sidder nu fængslet for at have dræbt sin niårige datter.

Flere lokale medier skriver, at Muslum Aslan tog hjem til sin tidligere kone efter løsladelsen, hvor han ville kidnappe deres tre børn.

Forsøget på at at kidnappe de tre børn resulterede angiveligt i at den niårige datter, Ceylan Aslan, på brutal vis blev tæsket ihjel.

Efterfølgende flygtede Muslum Aslan fra stedet, men han blev senere arresteret i en park.

Da redningsfolkene kom til gerningsstedet var den niårige pige stadig i live. Hun døde dog af sine kvæstelser senere på hospitalet.

Muslum Aslans kone fortæller, at manden ofte var voldelig overfor deres børn.

Derudover fortæller hun grusomme detaljer om, hvordan deres niårige datter blev tæsket ihjel:

»Han hang min ældste datter i armene fra væggen, og så tæskede han hende med en vandslange. Han efterlod Ceylan på gulvet i en blodpøl, han efterlod mine to sønner foran huset, hvorefter han stak af.«

Nu forlanger moren en hård straf til sin mand, som hun i øvrigt har ansøgt om at blive skilt fra. Det er uvist, om den 33-årige Muslum Aslan er blevet tiltalt for drabet på sin datter.