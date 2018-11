53-årige Asia Bibi, der i 2010 blev dømt til døden i Pakistan, har takket ja til et tilbud fra Tyskland.

Den tidligere blasfemidømte kvinde Asia Bibi takker ja til at forlade Pakistan for at rejse til Tyskland.

Det siger hendes advokat, Saif ul-Malook, til den tyske avis Bild am Sonntag. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

- Hun vil blive glad, hvis hun kan få lov til at rejse til Tyskland med sin familie, lyder det fra advokaten.

53-årige Asia Bibi blev tidligere på ugen løsladt fra fængslet i Multan i det sydlige Pakistan, efter landets højesteret omstødte en dødsdom for blasfemi mod hende.

Årsagen var, at hun angiveligt kom med nedsættende kommentarer om islam og islams profet Muhammed, efter at hendes naboer nægtede hende at drikke vand fra et af deres glas, fordi hun ikke er muslim.

I 2010 blev hun dømt til døden og har siden siddet på dødsgangen. I starten af november omstødte højesteretten dommen. Det udløste vrede og voldsomme demonstrationer blandt islamister i landet.

Massedemonstrationer lammede i dagevis flere dele af Pakistan, indtil det islamistiske parti Tehreek-i-Labaik Pakistan (TLP) og den pakistanske regering fredag indgik en aftale om at stoppe protesterne.

Tidligere på ugen blev Asia Bibi fløjet til en lufthavn nær hovedstaden Islamabad. Hun er i beskyttet varetægt, fordi hun er blevet truet på livet.

Asia Bibis bror har tidligere fortalt, at hun ikke er tryg i landet, efter hun er blevet løsladt, og at hun vil væk. Samtidig har Bibis mand, Ashiq Masih, bedt USA, Storbritannien og Italien om hjælp til at komme i sikkerhed.

I den forbindelse har Tysklands udenrigsministerium meddelt, at hun er velkommen i landet, hvis hun ønsker det og er i stand til at forlade Pakistan.

Advokaten Saif ul-Malook er selv flygtet ud af Pakistan og opholder sig nu i Holland. Han siger, at det haster med at få Bibi ud af landet.

Italienske myndigheder oplyste desuden tirsdag, at de vil forsøge at hjælpe Bibi, der er katolik, med at forlade Pakistan.

/ritzau/