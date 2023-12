Der er behov for at lægge nyt pres på Tyrkiet og Ungarn, men Sverige kommer med i Nato, siger Løkke.

I mange Nato-lande havde man håbet, at denne uge skulle være ugen, hvor Sverige endelig kom med i Nato. Men endnu en gang kan Sverige ikke fuldt ud deltage i et møde for Nato-landenes udenrigsministre.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) vil derfor bruge mødet onsdag som en lejlighed til at tage det svenske medlemskab op med Tyrkiet og Ungarn, der som de sidste Nato-lande mangler at give grønt lys til svenskerne.

- Der er ingen grund til, at Sveriges udenrigsminister, Tobias Billström, ikke skulle være med som fuldgyldig medlem ved det her NATO-møde. Det er også noget, jeg kommer til at italesætte.

- Det gjorde jeg også, da jeg besøgte mine tyrkiske kolleger for nylig, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han hæfter sig dog ved, at der trods alt er sket fremskridt for Sverige i de seneste uger.

Her har Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, oversendt spørgsmålet til det tyrkiske parlament. Det er parlamentet, der formelt skal stemme ja, før Sverige kan blive medlem af Nato.

- Nu er det under behandling i det tyrkiske parlament. Men det er klart, at vi vil bruge det her møde til endnu engang at presse på. Fordi NATO-alliancen bliver stærkere, når vi får Sverige med, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han ønsker ikke at spekulere i, om det svenske parti Sverigedemokraterne har vanskeliggjort processen ved at foreslå et stop for nye moskeer i Sverige. Samt at eksisterende moskeer og minareter bliver revet ned.

Tidligere i processen har koranafbrændinger og en ophængt dukke af Erdogan ført til vrede reaktioner fra Tyrkiet.

- Jeg tror, at jeg skal lade være med at blande mig i svensk indgangspolitik. Men det er jo ikke Sverigedemokraterne, der er regeringen i Sverige.

- Vores læsning er den, at Sverige fuldt og helt har levet op til det, der i sin tid blev aftalt i Madrid. Der er ikke nogen god grund til ikke at ratificere Sverige, siger Lars Løkke Rasmussen.

Udover Tyrkiet mangler Ungarn også den sidste afstemning om svensk medlemskab.

Ungarns premierminister, Viktor Orban, har i den eneste tid vakt opsigt ved i EU-sammenhæng at true med et veto. Det er både vendt mod EU-Kommissionens ønske om at give 50 milliarder euro og over fire år i støtte til Ukraine. Samt forslaget om at indlede EU-optagelsesforhandlinger med Ukraine.

Løkke er dog overbevist om, at også Ungarn vil give grønt lys til Sverige.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at Sverige selvfølgelig kommer med i Nato. Vi har inviteret Sverige med, og Sverige opfylder alle kriterier.

- Så der er god grund til lige i dag at minde dem om, at de gerne må skynde sig. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at når Tyrkiet falder på plads, så falder Ungarn også på plads, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/