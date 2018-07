Danmark kan ikke love et forsvarsbudget på to procent af bnp'en. Det har Løkke meldt klart ud til Trump.

Bruxelles. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ikke lovet den amerikanske præsident, Donald Trump, at Danmark vil øge forsvarsbudgettet til at være to procent af bruttonationalproduktet inden for en bestemt tidsramme.

Penge er ikke det afgørende, lyder det.

- Jeg har gjort det meget klart, at set med danske øjne vil vi ikke acceptere, at man måler vores solidaritet alene på det danske forbrug, siger Lars Løkke Rasmussen.

Ifølge statsministeren skal det ikke være en konkurrence om, hvem der bruger flest penge på forsvar, men hvordan pengene bliver brugt.

Donald Trump har langet hårdt ud efter Nato-landene og krævet, at de skal bruge to procent med det samme på forsvarsbudgettet samt fire procent på sigt.

Men ifølge statsministeren bliver det ikke en realitet.

- Midt i al det her må man ikke glemme, hvorfor vi er her, siger Lars Løkke.

- Det er ikke for at tilgodese amerikansk indenrigspolitik.

Det danske forsvarsforlig tilfører 12,8 milliarder kroner over de næste fem år til Forsvarets budgetter.

Det betyder en forøgelse med en femtedel, men får kun det danske budget i 2023 til stige til 1,3 procent af bnp'en.

Til gengæld er Danmark gode til at mobilisere styrker og træde til i brandpunkter, lyder det.

- Danmark er et kernenatoland. Vi er målt per indbygger det land, der har det femte højeste forbrug, siger Lars Løkke.

På trods af at dansk bidrag ikke lever op til amerikanske krav, rejser præsidenten i aften videre til Storbritannien med et smil på læben, lyder det fra Løkke.

Her skal Donald Trump blandt andet mødes med premierminister Theresa May, som også deltog i Nato-topmødet.

- Jeg er glad for, at den amerikanske præsident forlader Nato-mødet med det indtryk, at det har været det bedste Nato-møde nogensinde.

- Fordi, når han er glad, så er vi for så vidt også glade, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/