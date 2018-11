Bevar en kritisk tilgang og før løfter og beslutninger ud i livet er statsministerens budskab til EU.

I Danmark er befolkningen trods flere EU-forbehold generelt set ret glade for EU. Det viser løbende undersøgelser og meningsmålinger.

Det hænger ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sammen med en "pragmatisk tilgang" til samarbejdet.

- Vi ser fordele ved at være med, og vi ligger bedre til, end de gør i nogle af de lande, hvor man taler med amour og passion, siger statsministeren efter en kort visit hos EU-præsident Donald Tusk i Bruxelles.

Han kalder det "tankevækkende", at de steder, hvor man taler mere med passion, "har man befolkninger, der er mere kritiske i forhold til denne konstruktion, end vi er i Danmark".

Løkke skal senere onsdag holde tale i Europa-Parlamentet om sin vision for det europæiske samarbejde.

Her vil han opfordre til, at man ikke tager EU for givet, og at landene sammen skal gøre noget ved de aktuelle udfordringer i Europa.

- På trods af vores særlige forbehold og vores meget pragmatiske forhold til tingene, så er vi en af de nationer, der sætter mest pris på det europæiske samarbejde.

Det er afgørende ifølge statsministeren, at samarbejdet i EU forbliver relevant for folk i medlemslandene.

- Det vigtigste budskab er at minde os alle sammen om, at EU ikke er noget, der kan tages for givet.

Han henviser specifikt til klima, migration og frihandel som aktuelle udfordringer for EU.

- Og så er det også med at gøre arbejdet færdigt. Det indre marked har været en stor succes for varer. Men vi har aldrig fået færdiggjort det indre marked for energi og på det digitale område, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren taler i Europa-Parlamentet som led i hele rækken af EU's stats- og regeringschefer, der løbende hen over året har talt i parlamentet.

Før Løkke var det den tyske forbundskansler, Angela Merkel, som talte til europaparlamentarikerne. Det foregik i parlamentet i Strasbourg.

/ritzau/